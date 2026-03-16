В Иркутске ищут нового перевозчика на маршрут № 56

Найти перевозчика должны летом 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске начался поиск перевозчика на маршрут № 56. Об этом сообщили в мэрии.

«Администрацией проводится открытый конкурс на поиск перевозчика на право осуществления перевозок по маршруту № 56 “мкрн. Солнечный — предместье Радищева”. Перевозчика ищут на период с 16 августа 2026 года по 16 августа 2031 года», — говорится в уведомлении о конкурсе.

Отметим, что у данного маршрута в конце 2025 года были проблемы с перевозчиком. У организации, осуществляющей обслуживание маршрута, аннулировали свидетельство на перевозки. Вскоре свидетельство вновь выдали. В качестве причины затруднений указывалась задолженность по налогам.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда на маршруте № 32 в Иркутске.