В Иркутске ищут нового перевозчика на маршрут № 56

В Иркутске начался поиск перевозчика на маршрут № 56. Об этом сообщили в мэрии.
«Администрацией проводится открытый конкурс на поиск перевозчика на право осуществления перевозок по маршруту № 56 “мкрн. Солнечный — предместье Радищева”. Перевозчика ищут на период с 16 августа 2026 года по 16 августа 2031 года», — говорится в уведомлении о конкурсе.
Отметим, что у данного маршрута в конце 2025 года были проблемы с перевозчиком. У организации, осуществляющей обслуживание маршрута, аннулировали свидетельство на перевозки. Вскоре свидетельство вновь выдали. В качестве причины затруднений указывалась задолженность по налогам.
