Красноярец Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде-2026 в Италии

Горнолыжник из Красноярска Алексей Бугаев показал лучший результат на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен сборной России завоевал золотую медаль в слаломе. Красноярец соревновался в категории LW6, к ней относятся спортсмены с поражением одной верхней конечности. По информации от пресс-службы Олимпийского комитета России, в первой попытке Алексей Бугаев преодолел спуск за 45,39 секунды и опередил итальянца Федерико Пелиццари на 1,66 секунды. Вторую попытку красноярец завершил со временем 43,16 секунды. По сумме двух попыток он показал результат в 1 минуту 28,55 секунды. Напомним, что Алексей Бугаев ранее завоевал еще две бронзовые медали в скоростном спуске и гигантском слаломе.