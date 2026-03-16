Снег тает, но все еще мешает: почему начались проблемы с вывозом мусора, рассказали в Минэкологии Челябинской области

Заметили в выходные, что мусорные контейнеры набиты доверху? Удивляться не стоит — из-за резкого потепления и нерасчищенных контейнерных площадок в Челябинской области начались проблемы с вывозом мусора. Об этом рассказали в региональном министерстве экологии.
Ведомства заверяет, что спецтехника не может добраться до мусорных контейнеров из-за нерасчищенных дворов и припаркованных машин.
— Вся информация о проблемных локациях передается регоператорами в управляющие компании и администрации муниципалитетов для оперативного решения ситуаций, — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.
Информацию передают и в Государственную жилищную инспекцию. Позже из-за срывов срока вывоза мусора будут приняты соответствующие меры.