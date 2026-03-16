Глава МИД Ирана Арагчи: война продолжится, пока Трамп не осознает ошибку

Арагчи назвал условие завершения конфликта с США.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен вести боевые действия до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не признает свою ошибку в военной операции против Исламской Республики.

«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал Арагчи в соцсетях.

Прежде министр уже подчеркивал, что никаких конкретных мирных инициатив Тегерану не поступало. При этом Арагчи заявил о готовности Ирана рассматривать любые предложения, ведущие к справедливому завершению войны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первые же часы атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также фактически блокировал Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Ранее о том, что перекрыв Ормузский пролив, Иран отнял инициативу у США, писало агентство Guardian.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше