Глава МИД Ирана Арагчи: война продолжится, пока Трамп не осознает ошибку

«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал Арагчи в соцсетях.
Прежде министр уже подчеркивал, что никаких конкретных мирных инициатив Тегерану не поступало. При этом Арагчи заявил о готовности Ирана рассматривать любые предложения, ведущие к справедливому завершению войны.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первые же часы атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе, а также фактически блокировал Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.
Ранее о том, что перекрыв Ормузский пролив, Иран отнял инициативу у США, писало агентство Guardian.