Макрон в ходе разговора с Пезешкианом призвал Иран прекратить удары

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора попросил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана прекратить удары Ирана по странам Ближнего Востока.
— Только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке, — написал французский президент на странице в социальной сети Х.
До этого главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности Америки жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.
Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что силам обороны НАТО удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном.