Макрон в ходе разговора с Пезешкианом призвал Иран прекратить удары

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора попросил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана прекратить удары Ирана по странам Ближнего Востока.

— Только что поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона как напрямую, так и через своих посредников, в том числе в Ливане и Ираке, — написал французский президент на странице в социальной сети Х.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать Белому дому в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь.

До этого главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности Америки жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что силам обороны НАТО удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
