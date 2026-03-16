НЦЗПД сказал, может ли сотрудник банка отсканировать паспорт без согласия белоруса

Национальный центр защиты персональных данных сказал, может ли банк отсканировать паспорт без согласия белоруса.
В центре обратили внимание, что банк обязан идентифицировать клиентов — это требование законодательства о противодействии отмыванию доходов. Однако для самой проверки согласие белорусов не требуется.
«Но если речь идет о сканировании, ксерокопировании или фотографировании паспорта — то только при отсутствии возражения клиента», — заявили в НЦЗПД.
И уточнили, что указанное закреплено в пункте 60 Инструкции Национального банка. В центре сообщили, что банк может обрабатывать данные граждан для проверки, однако не может делать скан паспорта без согласия белорусов.
Тем временем белорусский адвокат сказала, законно ли требовать от сотрудника быть на связи после работы и в выходные.
Ранее МНС предупредило белорусов, как накажут, если не уплатить налог на собаку.
Также мы писали, что в Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей.