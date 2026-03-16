США перебрасывают войска из Японии: куда и зачем

США начали переброску более 2 тысяч морских пехотинцев с японского острова Окинава на Ближний Восток. Передислокация произошла вскоре после того, как Вашингтон приступил к перемещению системы противоракетной обороны, ранее размещенной в Южной Корее. Об этом пишет The Guardian.
Как передает издание, военнослужащие находятся на борту десантного корабля USS Tripoli, приписанного к базе Сасебо на юго-западе Японии. Корабль способен нести авиационную группу, включая истребители пятого поколения F-35.
Перебрасываемые силы входят в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, дислоцированного на Окинаве. На этом японском острове размещено более половины из примерно 50 тысяч американских военнослужащих, находящихся на территории Японии. Ожидается, что истребители F-35, находящиеся на борту «Триполи», могут быть переброшены на Ближний Восток в течение одной-двух недель.
Передислокация американских сил из Северо-Восточной Азии вызвала обеспокоенность аналитиков и союзников США. Сокращение военного присутствия может поставить под вопрос приверженность Вашингтона безопасности Японии и Южной Кореи.
Как писал сайт KP.RU, профессор Университета Мэйкай Тэцуо Котани считает, что переброска морпехов США с японской базы в ближневосточный регион связана с планами Вашингтона взять под свой контроль иранские острова Хешм и Харк.