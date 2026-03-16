Обнародовано главное пророчество старца Илия об СВО спустя год после его смерти

По его словам, несмотря на преклонный возраст и болезни, старец продолжал принимать людей и духовно поддерживать своих учеников. Фролов отметил, что отец Илий до последних лет сохранял активное служение и не прекращал общения со своими духовными чадами. Собеседник АиФ также рассказал, что подвижник внимательно следил за событиями, связанными со специальной военной операцией. Он часто молился и говорил о будущем страны, вспоминая о России в беседах с учениками.