В Челябинске субботники начнутся после таяния снега

В Челябинске весенние субботники планируют проводить в период с 23 марта по 30 апреля. Но если снег на газонах стает раньше, то и уборку начнут досрочно. Об этом сообщили в городской администрации.
— Снег тает стремительно. Если условия будут позволять, начнем проведение субботников, — заявил мэр Алексей Лошкин. — К 9 мая территория города должна быть очищена от мусора.
В прошлом году у нас была практика привлечения жителей к субботникам. Практика оказалась востребованной, продолжим ее в этом году. Надо подготовить инвентарь, чтобы обеспечить желающих: грабли, лопаты, мешки, рукавицы.