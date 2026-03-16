С 1 июля в Иркутской области изменится стоимость социального проездного билета

С 1 июля 2026 года в Иркутской области изменится стоимость социального проездного билета. Теперь его можно будет купить не за привычные 150 рублей, а за 200. Как сообщает Байкал24, проект постановления подготовлен и проходит согласование.
— Стоимость льготного проезда в регионе остаётся ниже, чем в большинстве других городов страны, — рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом Минтранса Приангарья Сергей Комаров.
По такой карте можно совершить 50 поездок в городском и 40 — в пригородном транспорте. Для тех, кому не хватает количества поездок, можно докупить их со скидкой 50%. Минтранс также предлагает ввести единую проездную карту, но с ограничением по количеству поездок. Например, в городе можно будет совершить до 30 поездок, а за городом — до 20. Другой вариант — установить общий лимит в 50 поездок.