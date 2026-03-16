Более 1,8 млн бесплатных пересадок совершили москвичи зимой

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 1,8 миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры на наземном транспорте столицы зимой, благодаря чему сумма сохраненных ими средств выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.