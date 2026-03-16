Более 1,8 млн бесплатных пересадок совершили москвичи зимой

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 1,8 миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры на наземном транспорте столицы зимой, благодаря чему сумма сохраненных ими средств выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Этой зимой пассажиры наземного транспорта воспользовались сервисом бесплатных пересадок более 1,8 миллиона раз. Мы постоянно развиваем наземный городской транспорт и делаем поездки еще более удобными и доступными», — рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что за три месяца пассажиры сэкономили почти 67 миллионов рублей благодаря сервису бесплатных пересадок. По сравнению с прошлой зимой сумма сохраненных средств выросла на 18%.
«Продолжим повышать комфорт в поездках, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.