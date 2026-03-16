В Краснокамске изменятся маршруты автобусов из-за провала на дороге

Временные схемы движения действуют для межмуниципальных автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В связи с провалом дорожного полотна на улице Чапаева в Краснокамске с 14 марта ввели временные схемы движения для межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров предупредили в Министерстве транспорта Пермского края.

Изменения затронули автобусные маршруты № 205 «ст. Курья — г. Краснокамск», № 206 «г. Пермь — г. Краснокамск», № 522 «г. Пермь — п. Оверята — г. Краснокамск», № 529/1 «г. Пермь — Верхний Муллы — г. Краснокамск» и № 543 «г. Пермь — ст. Чайковская». Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В ведомстве пояснили, что маршрут № 206 следует от остановки «Ангор» с пропуском остановок «Лицей», «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса», а вместо остановки «Администрация» введена остановка «Магазин строймастер».

Маршруты № 205, № 522 и № 543 при движении из Краснокамска следуют от остановки «Лицей 32» по улице Карла Маркса до проспекта Маяковского с пропуском остановок «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса». Маршрут № 529/1 проходит от остановки «Лицей 32» с пропуском остановок «ул. Пушкина» и «Поликлиника».

Пассажирам рекомендуется учитывать указанные изменения при планировании поездок.