В Краснокамске изменятся маршруты автобусов из-за провала на дороге

В связи с провалом дорожного полотна на улице Чапаева в Краснокамске с 14 марта ввели временные схемы движения для межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом пассажиров предупредили в Министерстве транспорта Пермского края.
Изменения затронули автобусные маршруты № 205 «ст. Курья — г. Краснокамск», № 206 «г. Пермь — г. Краснокамск», № 522 «г. Пермь — п. Оверята — г. Краснокамск», № 529/1 «г. Пермь — Верхний Муллы — г. Краснокамск» и № 543 «г. Пермь — ст. Чайковская». Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
В ведомстве пояснили, что маршрут № 206 следует от остановки «Ангор» с пропуском остановок «Лицей», «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса», а вместо остановки «Администрация» введена остановка «Магазин строймастер».
Маршруты № 205, № 522 и № 543 при движении из Краснокамска следуют от остановки «Лицей 32» по улице Карла Маркса до проспекта Маяковского с пропуском остановок «ул. Пушкина», «Поликлиника» и «ул. Карла Маркса». Маршрут № 529/1 проходит от остановки «Лицей 32» с пропуском остановок «ул. Пушкина» и «Поликлиника».
Пассажирам рекомендуется учитывать указанные изменения при планировании поездок.