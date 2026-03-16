Трамп задумал «экономический нокаут» Ирана: что собираются делать войска США

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о захвате иранского острова Харк. Такой план обеспечит «экономический нокаут» Тегерана, но потребует высадки американских военных. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
«Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это будет означать экономический нокаут режима — по сути, прекращение финансирования Тегерана», — сказано в публикации.
При этом один из чиновников Белого дома сообщил порталу, что Трамп пока «не принял никаких решений» относительно острова. По его словам, ситуация еще может измениться.
Однако, как отмечают авторы публикации, сам по себе этот план требует присутствия американских войск на местах и может привести к ответным ударам Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, а особенно в Саудовской Аравии.
Накануне СМИ сообщили о том, что США перебрасывают войска из Японии на Ближний Восток. Как считает профессор Университета Мэйкай Тэцуо Котани, переброска морпехов с японской базы связана с планами Вашингтона взять под контроль острова Хешм и Харк.