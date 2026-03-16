В хакасском заповеднике заметили марала, похожего на персонажа мультфильма «Холодное сердце»

Сотрудники заповедника «Хакасский» поделились очаровательной находкой — в соцсетях они рассказали, что обнаружили зверя, напоминающего мультяшного персонажа.
Марал попал в объектив фотоловушки в заказнике «Позарым имени В. М. Зимина». Как заметили специалисты, из-за выражения мордочки он похож на Свена из мультфильма Disney «Холодное сердце».
Добавим, марал — это крупное парнокопытное семейства оленевых. В отличие от северных оленей, коим является Свен из мультфильма, он обитает в лесах Сибири.
