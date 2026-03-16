Ричмонд
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хакасском заповеднике заметили марала, похожего на персонажа мультфильма «Холодное сердце»

Сотрудники заповедника «Хакасский» обнаружили на снимках с фотоловушки марала, напоминающего Свена из мультфильма Disney «Холодное сердце».

Сотрудники заповедника «Хакасский» поделились очаровательной находкой — в соцсетях они рассказали, что обнаружили зверя, напоминающего мультяшного персонажа.

Марал попал в объектив фотоловушки в заказнике «Позарым имени В. М. Зимина». Как заметили специалисты, из-за выражения мордочки он похож на Свена из мультфильма Disney «Холодное сердце».

Добавим, марал — это крупное парнокопытное семейства оленевых. В отличие от северных оленей, коим является Свен из мультфильма, он обитает в лесах Сибири.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.