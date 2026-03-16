Стало известно, как и где отпразднуют Ураза-байрам в Уфе

В Уфе Ураза-байрам начнется торжественным богослужением с 8.00 в 24 мечетях. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканалах «Вся Уфа» и БСТ.
С 11 до 16 часов Центральное духовное управление мусульман России и международная ассамблея исламского бизнеса РБ проведут праздничное мероприятие перед мечетью «Ляля-Тюльпан». Гостей праздника ждут концерт, халяль ярмарка, детская анимация и угощение пловом.
«Для обеспечения безопасности на площадках будут дежурить сотрудники полиции, центра общественной безопасности и медики», — подчеркнули в администрации Уфы.
С 6.00 до 16.00 ограничат движение автотранспорта на ул. Тукаева — от Цюрупы до Зайнуллы Расулева. Кроме того, перекроют парковочные места возле мечети «Ляля-Тюльпан».
«Как и в другие праздничные дни, плата за пользование муниципальными парковками 20 марта взиматься не будет. Пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня», — добавили в мэрии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что эта рабочая неделя в республике будет короткой. Пятница, 20 марта — выходной день в связи с празднованием Ураза-байрам.