«Пахло алкоголем»: пьяного водителя школьного автобуса сняли с маршрута

Пьяный водитель школьного автобуса хотел довезти детей до школы. Но его вовремя остановили сотрудники ГАИ в Катав-Ивановске. В 6:30 инспектор ДПС остановил водителя для проверки документов. И сразу понял, что не зря — ведь от мужчины сильно пахло алкоголем.
Водителя отстранили от управления школьным автобусом. Но от проверки на состояние опьянения 42-летний мужчина отказался.
— На момент остановки детей в салоне автобуса не находилось — транспортное средство только выехало на маршрут для их последующей перевозки, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
В отношении водителя составили административный протокол об отказе прохождения медосвидетельствования. Ему может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.