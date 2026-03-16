«Пахло алкоголем»: пьяного водителя школьного автобуса сняли с маршрута

Сотрудники ГАИ отстранили пьяного водителя школьного автобуса на Южном Урале.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный водитель школьного автобуса хотел довезти детей до школы. Но его вовремя остановили сотрудники ГАИ в Катав-Ивановске. В 6:30 инспектор ДПС остановил водителя для проверки документов. И сразу понял, что не зря — ведь от мужчины сильно пахло алкоголем.

Водителя отстранили от управления школьным автобусом. Но от проверки на состояние опьянения 42-летний мужчина отказался.

— На момент остановки детей в салоне автобуса не находилось — транспортное средство только выехало на маршрут для их последующей перевозки, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

В отношении водителя составили административный протокол об отказе прохождения медосвидетельствования. Ему может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.