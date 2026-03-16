Минобороны: в Волгоградской области за ночь сбили два БПЛА

В целом же во время очередного террористического налёта на регионы России ликвидированы 145 БПЛА. На этот раз основной удар пришёлся на московский регион. Здесь были ликвидированы 46 беспилотников. Ещё 38 дронов уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, в Ярославской — 11, в Калужской — 8, в Смоленской — 7, в Ростовской — 6, в Ульяновской — 5, в Тверской — 4, в Воронежской и Костромской областях, а также в Крыму по 3, в Саратовской области и Краснодарском крае по 1.