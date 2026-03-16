Топ-5 главных новостей в Молдове 16 марта 2026: В Молдове введено ЧП — север остается без воды; кто донес на семью молдавского музыканта Долгана; почему советские дороги в Молдове прослужили 40 лет, а сов

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 марта 2026:

1. «Не исключено, что семью Михая Долгана, легендарного молдавского музыканта группы “Норок”, депортировали по доносу какой-то мрази, похожей на тебя»: Экс-министр резко ответил поклонникам Антонеску.

2. В Молдове еще один фермер удерживал в рабстве людей и издевался над ними: Мужчине 29-ти лет отсекли ухо, пытаясь отрубить голову, тащили привязанным на автомобиле — кошмар, что творится.

3. Настоящий специалист ответил министру Боле: «Большинство дорог, построенных в советский период, прослужили 35−40 лет без реконструкции», современные не выдерживают и года.

4. Молдова живет без доступного газа, электричества и топлива, без своих овощей и фруктов, почти без воды, без денег: Что осталось в нашей стране.

5. В Молдове введено чрезвычайное положение в бассейне реки Днестр на 15 дней: Населенные пункты на севере страны остаются без воды.

Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.

Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).

Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.

Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).

Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.

Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
