Красноярск попал в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск оказался среди лидеров по вежливости водителей.
Пешеходы оценили культуру вождения в городе в 3,8 балла из 5, а сами автомобилисты — в 3,3 балла. Для сравнения, три года назад пешеходы ставили 3,1, а водители — 3,7.
Исследование SuperJob показало, что пешеходов раздражают игнорирование от автомобилистов, парковка на тротуарах и езда по пешеходным зонам, а водителей — отсутствие поворотников, хаотичные перестроения и громкая музыка в салонах других авто.
В числе самых вежливых городов пешеходы также назвали Казань, Омск и Пермь. Автомобилисты поставили самые высокие оценки Москве и Омску. Самыми невежливыми признаны водители Воронежа.
