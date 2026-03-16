Красноярск попал в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск оказался среди лидеров по вежливости водителей.

Источник: НИА Красноярск

Пешеходы оценили культуру вождения в городе в 3,8 балла из 5, а сами автомобилисты — в 3,3 балла. Для сравнения, три года назад пешеходы ставили 3,1, а водители — 3,7.

Исследование SuperJob показало, что пешеходов раздражают игнорирование от автомобилистов, парковка на тротуарах и езда по пешеходным зонам, а водителей — отсутствие поворотников, хаотичные перестроения и громкая музыка в салонах других авто.

В числе самых вежливых городов пешеходы также назвали Казань, Омск и Пермь. Автомобилисты поставили самые высокие оценки Москве и Омску. Самыми невежливыми признаны водители Воронежа.

