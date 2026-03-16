Над регионами РФ ночью сбили 145 дронов ВСУ, 46 из них летели на Москву

За минувшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 145 украинских беспилотников, из которых 46 летели на Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Суммарно над Московским регионом в период с 23:00 до 8:00 мск было сбито 53 БПЛА.
Еще 38 дронов были перехвачены и уничтожены в небе над Брянской областью, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской.
Кроме того, над Смоленской областью сбили семь БПЛА, над Ростовской — шесть, над Ульяновской — пять, а над Тверской — еще четыре.
Помимо этого, по три дрона были перехвачены в Воронежской и Костромской областях, а также над Крымом. Еще два БПЛА уничтожили в небе над Волгоградской областью, по одному — над Краснодарским краем и Саратовской областью.
Все уничтоженные дроны были самолетного типа.