От шин до варежек: в Красноярске будут судить серийных грабителей гаражей

В Красноярске перед судом предстанут гаражные воры. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.
С января по май 2025 года в отделы полиции на левом берегу Красноярска поступило 14 заявлений от владельцев гаражей о кражах. Всего неизвестными было похищено имущества на сумму более 2 млн рублей. Среди похищенного были шапки, варежки, спортивные палатки, инструменты, шины и даже линолеум. Кражи совершались днем и ночью, воры взламывали гаражные двери или ворота.
Полицейские выяснили, что ко всем кражам могут быть причастны одни и те же люди. В результате оперативникам удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Ими оказались двое ранее неоднократно судимые жители Красноярска.
Во всех случаях мужчины вскрывали двери и ворота при помощи отмычек и вывозили имущество, после чего продавали его, а деньги тратили на собственные нужды. В нескольких случаях они даже снова закрыли гаражи на замок. В ходе обысков часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцам.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража» окончено. Мужчина предстанут перед судом. В отношении одного из фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
