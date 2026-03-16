КСИР сообщил об уничтожении более 80 процентов важных объектов на базах США

13 марта Маджид Мусави сообщил, что Иран совершил самую масштабную ракетную атаку на территорию Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке. По словам военачальника, иранская сторона задействовала 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн.