КСИР сообщил об уничтожении более 80 процентов важных объектов на базах США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что за несколько последних дней были уничтожены более 80 процентов ключевых объектов на американских военных базах.
В ведомстве отметили, что речь идет о стратегических радарах и важных объектах инфраструктуры.
— За последние несколько дней, согласно опубликованным спутниковым снимкам, Вооруженные силы КСИР уничтожили более 80 процентах стратегических радаров, ключевых и важных объектов американских террористических баз, — цитирует сообщение КСИР агентство Fars в своем Telegram-канале.
Иранская армия впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе конфликта с США и Израилем. Об этом 15 марта заявил командующий воздушно-космическими силами КСИР, генерал Маджид Мусави.
13 марта Маджид Мусави сообщил, что Иран совершил самую масштабную ракетную атаку на территорию Израиля с начала конфликта на Ближнем Востоке. По словам военачальника, иранская сторона задействовала 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн.