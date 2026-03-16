В Воронежской области обломки БПЛА повредили предприятие

ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Промышленное предприятие на юге Воронежской области было повреждено при падении сбитых и подавленных БПЛА, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
По данным Гусева, прошедшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежской областью были уничтожены и подавлены шесть БПЛА. Губернатор также объявил об отмене опасности БПЛА в регионе.