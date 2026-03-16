В Воронежской области обломки БПЛА повредили предприятие

В Воронежской области обломки БПЛА повредили предприятие, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 16 мар — РИА Новости. Промышленное предприятие на юге Воронежской области было повреждено при падении сбитых и подавленных БПЛА, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

По данным Гусева, прошедшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежской областью были уничтожены и подавлены шесть БПЛА. Губернатор также объявил об отмене опасности БПЛА в регионе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше