Омичей накроет сильная магнитная буря в конце недели

Омская область может оказаться в зоне влияния затяжной магнитной бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сильные геомагнитные возмущения ожидаются 19 и 20 марта.
Конец марта традиционно считается периодом повышенной магнитной активности из-за положения Земли относительно Солнца. В этом году спокойный прогноз, связанный с отсутствием солнечных пятен, скорректировала корональная дыра — источник выбросов плазмы.
Уже 15 марта в 6 утра в Омской области фиксировались незначительные возмущения, однако 16−18 марта магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Пик активности придется на четверг и пятницу, после чего ситуация стабилизируется к выходным.
Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям заранее спланировать режим дня, избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок в периоды геомагнитной нестабильности. При ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
