В Омске нашли арендатора для старинного здания бывшей женской гимназии

В Омске подвели итоги аукциона на право аренды исторического здания на улице Третьяковского, 61. Двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1917 году как доходный дом Д. Рычкова, где ранее располагалась частная женская гимназия Н. Ф. Шанской, получил нового арендатора.
По данным системы ГИС «Торги», в аукционе приняла участие единственная компания — «Асм-Маркет», занимающаяся кадастровой деятельностью. Предложение соответствовало начальной стоимости лота — 230 945 рублей в месяц. Договор аренды планируется заключить сроком на пять лет.
Здание является памятником культурного наследия регионального значения и расположено в центре города. Арендатор обязан содержать объект, сохраняя его исторический облик и архитектурные особенности. Требования к реставрации и содержанию памятника зафиксированы в охранных обязательствах.
