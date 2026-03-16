В Омске нашли арендатора для старинного здания бывшей женской гимназии

Исторический доходный дом Рычкова на улице Третьяковского сдадут в аренду за 230 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Омске подвели итоги аукциона на право аренды исторического здания на улице Третьяковского, 61. Двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1917 году как доходный дом Д. Рычкова, где ранее располагалась частная женская гимназия Н. Ф. Шанской, получил нового арендатора.

По данным системы ГИС «Торги», в аукционе приняла участие единственная компания — «Асм-Маркет», занимающаяся кадастровой деятельностью. Предложение соответствовало начальной стоимости лота — 230 945 рублей в месяц. Договор аренды планируется заключить сроком на пять лет.

Здание является памятником культурного наследия регионального значения и расположено в центре города. Арендатор обязан содержать объект, сохраняя его исторический облик и архитектурные особенности. Требования к реставрации и содержанию памятника зафиксированы в охранных обязательствах.

