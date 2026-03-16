Красноярская IT-компания задолжала сотруднику более 400 тысяч рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы в IT-сфере. Фигурантом стал генеральный директор ООО «СИБ-ИТ», который, имея финансовую возможность рассчитаться с подчиненным, предпочел направить миллионные обороты на иные нужды компании.
Как рассказали в краевой прокуратуре, осенью 2023 года в краевом центре была зарегистрирована фирма, позиционировавшая себя как разработчик программного обеспечения. Единоличным руководителем и учредителем выступил местный житель. Бизнес выглядел солидно: на счета организации регулярно поступали средства от контрагентов.
Однако весной 2025 года, когда в штат был официально оформлен специалист, схема дала сбой. С августа по октябрь сотрудник исправно выполнял свои обязанности, но зарплату так и не увидел. За три месяца долг перед ним накопил более 400 тысяч рублей.
Проверка прокуратуры показала, что предприятие не было убыточным. За этот же период компания получила от заказчиков свыше 2 миллионов рублей. Более 800 тысяч из них были потрачены на хозяйственные нужды и переводы, однако до работника деньги так и не дошли. Сам директор впоследствии признал наличие задолженности.
В действиях руководителя усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Примечательно, что к моменту возбуждения дела гендиректор уже находился под стражей — его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Новый эпизод добавился к уже имеющимся обвинениям. Расследование уголовного дела взято на особый контроль краевой прокуратуры.