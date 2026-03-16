Ученые РАО выяснили, как студенты выбирают специальность

Результаты исследования позволили ученым выявить пять самых распространенных сочетаний мотивов студентов при выборе профессии. Чаще всего первокурсники принимали решение исходя из внутреннего интереса, а также престижа и востребованности специальности (32 процента). Следующая группа студентов основывалась на личном желании и собственных способностях — автономно мотивированный тип (27 процентов). Также молодые люди отдавали предпочтение с учетом внутренней мотивации и финансовой составляющей профессии (24 процента). Другая группа принимала решение по принципу легкости поступления (12 процентов), в этом случае внутренний интерес был выражен слабее. Закрывают список студенты, у которых личный интерес был подкреплен мнением окружающих и ресурсами семьи (5 процентов).