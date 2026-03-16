Звезда урбан-музыки Zalek разбился насмерть на мотоцикле

Zalek считался восходящей звездой колумбийской урбан-музыки. Уроженец Барранкильи, он активно набирал популярность в соцсетях: у него было около 900 тысяч подписчиков в TikTok, более 50 тысяч в Instagram* и почти 33 тысячи на YouTube. Его песня Ay amor, выпущенная в 2025 году, собрала около 10 миллионов просмотров. Музыкант также сотрудничал с Elder Dayán, Luister La Voz и Fanny Lu.