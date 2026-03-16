СБУ подтвердила задержание в Сумах сотрудника НАБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила появившуюся ранее информацию о задержании сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
О том, что СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро на блокпосту около въезда в город Сумы, в воскресенье сообщили в НАБУ. Там уточнили, что представители украинской спецслужбы обвинили их сотрудника в «коллаборационизме».
«На одном из блокпостов при въезде в город Сумы был обнаружен гражданин Украины, который имел ряд признаков, предусматривавших его дополнительную проверку», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Представители Службы безопасности Украины провели усиленную проверку указанного мужчины, который отказался назвать свое место работы. В подтверждение своей личности он показал страницу из приложения «Дия» («Действие»).
