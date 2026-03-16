Можно ли уволить сотрудника за неопрятный внешний вид. Отвечает юрист

Работодатель не имеет права уволит сотрудника за неопрятный внешний вид. Однако основанием для увольнения может стать медицинское заключение о том, что данный сотрудник не может работать с людьми по медицинским показаниям, сообщила «РИА Новости» руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
«В работе с персоналом встречаются ситуации, когда сотрудник игнорирует правила ухода за собой, не соблюдает гигиену. Возникает вопрос, можно ли уволить по такому основанию как неопрятный внешний вид. Объявить дисциплинарное взыскание или уволить за несоблюдение гигиены сотрудником нельзя», — отметила специалист.
По словам Ирины Котляровой, основанием для увольнения может стать только заключение о том, что сотрудник не способен выполнять работу с другими людьми по медицинским показаниям. «Но это очень непростая история», — подчеркнула специалист.
Котлярова также отметила, что при трудоустройстве сотрудники обязуются соблюдать корпоративную культуру компании и правила внутреннего трудового распорядка. В этих правилах могут быть указаны требования к внешнему виду.
Могут ли уволить за опоздание
Ранее Ирина Котлярова напомнила, что работодатель имеет право уволить сотрудника, если тот без уважительных причин неоднократно опаздывал на работу. Это следует из п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса (ТК). Она отметила, что при опоздании сотрудник нарушает требования трудового договора и правила внутреннего трудового распорядка. За это его могут привлечь к дисциплинарной ответственности и по ст. 192 ТК применить следующие меры: замечание, выговор или увольнение.
При увольнении факт опозданий должен быть подтвержден документально: — это могут быть «служебная записка непосредственного руководителя, запрос письменного объяснения от нарушителя, а в случае неполучения объяснения в течение двух рабочих дней — акт об отказе от представления объяснений. Из перечисленных документов должно быть понятно, что повторный проступок произошел после первого», уточнила Котлярова.
Можно ли пить чай на работе
У работодателя есть право в локальных актах запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте, напомнила ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова. Такие постановления можно выпустить только тогда, когда у работников есть возможность покинуть рабочее место на обед. Если у сотрудника нет другой возможности поесть, а за нарушение запрета накладывалось дисциплинарное взыскание, то этот запрет с «высокой вероятностью будет неправомерным».
Как уточнила юрист, закон запрещает есть в производственных помещениях, для ряда предприятий требования по созданию пространств для приема пищи устанавливаются санитарными нормами.