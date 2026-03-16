Белорус смог сдать на права только после 75 попыток, потратив 3,5 года. Подробности сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
В сюжете привели несколько примеров, когда курсантам не хватает времени на изучение тонкостей вождения, чтобы с первого раза сдать на права. Антирекордом в стране оказался случай, когда белорус смог сдать на права только после 75 попыток.
«Заветное водительское удостоверение молодой человек получил лишь спустя три с половиной года!» — заметили в сюжете.
При этом теорию большинство белорусов сдают практически сразу, однако 50 часов, которые отведены на практику, хватает не всем. Предложения, связанные с увеличением объема занятий, а также по другим аспектам, были переданы в Постоянную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве.
