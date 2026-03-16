Трассу в аэропорт Дубая перекрыли из-за пожара

Часть рейсов направлена в аэропорт Аль-Мактум на юге Дубая из Международного аэропорта Дубая, а часть из них возвращается в пункты вылета. Трассу в аэропорт перекрыли. Причиной стал пожар в топливном резервуаре около летного поля. Об этом сообщило Управление аэропортами Дубая.
«Управление аэропортами Дубая объявляет о перенаправлении некоторых рейсов из Международного аэропорта Дубая (DXB) в аэропорт Аль-Мактум», — сказано в заявлении.
Тем временем портал по отслеживанию полетов Flightradar 24 сообщает, что по меньшей мере шесть летевших в Дубай самолетов Emirates возвращаются в пункты вылета.
Ранее медиаофис правительства Дубая сообщил, что в ночь на понедельник, 16 марта, после инцидента с беспилотником загорелся резервуар с топливом около Международного аэропорта Дубая. Полиция эмирата сообщила, что перекрыла на время трассу и туннель по дороге в Международный аэропорт.
Как пишет Daily Mail, сейчас экспаты массово готовятся покинуть территорию Дубая из-за большого страха за жизнь и бизнес. Многие иностранцы беспокоятся о будущем из-за угрозы ракетных ударов, что разрушает образ эмиратского города как безопасного места.