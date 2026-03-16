В Красноярске открылся «Творческий фронт»

Новый городской общественный проект «Творческий фронт. Позывной — Красноярск» стартовал в Красноярске. В первом концерте приняли участие ветераны боевых действий, защищавшие интересы государства в разные годы, семьи, родные и друзья бойцов, простые добровольцы. На творческом вечере они читали стихи и исполняли авторские песни. [caption id= «attachment_362416» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Напомним, впервые общественные организации краевого центра представили свое творчество участникам СВО на XXI Красноярском городском форуме в рамках патриотического концерта «Живое слово истории». В мэрии отметили, что проект станет постоянной площадкой для выступлений для выступлений с песнями, стихами и театральными постановками, основанными на реальных историях бойцов, а также для презентации выставок картин и фотографий. Инициатива направлена на решение задач, обозначенных президентом РФ — в первую очередь, это патриотическое воспитание молодежи и социальная адаптация ветеранов СВО. [caption id= «attachment_362420» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова отметила, что после прошлогоднего концерта стало поступать очень много заявок от простых людей. Мы поняли о том, что есть такая общественная необходимость выражать через творчество отношение к людям, героям, семьям, к родителям. Для многих это стало источником вдохновения, развития. И поэтому администрация города поддержала эту инициативу, создали все условия и объединили много сообществ, — рассказала Юлия Гафарова. [caption id= «attachment_362415» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Ветеранское сообщество также поддержало идею. Первый заместитель председателя Союза ветеранов СВО Красноярского края Алексей Гладышев рассказал, что у бойцов, вернувшихся с фронта, очень большой запрос на самореализацию, готовность делиться эмоциями, мыслями и переживаниями через творчество. Такой формат назревал давно. Спасибо администрации города, что откликнулись, поддержали нас. Здесь будет несколько форматов и творческих, и музыкальный, и художественный. Где-то будут какие-то театральные постановки готовиться. Профессионалы готовы нам помогать предоставлять и оборудование профессиональное, и преподавателей, — поделился Алексей Гладышев. [caption id= «attachment_362418» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Он рассказал, что уже есть соглашение о сотрудничестве с театром имени Пушкина, несколькими звукозаписывающими мастерскими, которые предоставляют профессиональное оборудование. [caption id= «attachment_362427» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Руководитель АНО «Золотые руки ангела» Анна Стунжайте представила на этом творческом вечере стихи. В обычной жизни она занимается тем, что шьет для наших бойцов обмундирование и передает на фронт. Помимо этого в нашем цеху проходит очень много встреч с бойцами, женами, матерями. И очень хочется поддержать наших ребят и их семьи как-то морально. Потому мы здесь и выступаем. Уверена, что другие волонтерские организации также присоединятся к этому движению, — рассказала Стунжайте. [caption id= «attachment_362417» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отметим, до конца года пройдет не меньше четырех мероприятий в рамках проекта — участники представят свое творчество на различных городских мероприятиях, в том числе на патриотическом форуме в рамках летнего проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Кстати, творческие работы и видеоприветы со всех этих мероприятий будут направляться нашим бойцам в зону СВО.