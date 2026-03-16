В Красноярске за выходные задержали 25 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в краевом центре дорожные полицейские задержали 25 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, среди них шесть человек не имели права управления. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края рассказали, что шесть задержанных ранее привлекались к ответственности за нетрезвую езду. За повторное нарушение им грозит уголовное преследование. Кроме того, еще 32 водителя сели за руль без водительского удостоверения. Их автомобили помещены на спецстоянку. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Напомним, что за два месяца в Красноярском крае остановили около 1 800 нетрезвых водителей.