Аэропорты в Москве и Кирове сняли ограничения на полёты

В московских аэропортах сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

Воздушные гавани возвращаются к обычной работе после отражения ночной атаки БПЛА. Пассажирам советуют уточнять расписание и статус рейсов у авиакомпаний, чтобы заранее планировать поездку и избежать неожиданных изменений.

Снятие ограничений касается следующих аэропортов:

Внуково;Домодедово;Жуковский (Раменское);Шереметьево.

Вместе с тем работу возобновила кировская воздушная гавань (Победилово).

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно работали по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве. Ограничения вводились для безопасности пассажиров и персонала, поэтому расписание рейсов могло корректироваться. Связано это с уничтожением 48 беспилотников. Украина бросает в атаки на Москву рои дронов FP-1 с дальностью 1200 км и 50 кг взрывчатки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

