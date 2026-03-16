Администрация Иркутска ищет нового перевозчика на маршрут № 56. Власти города проводят открытый конкурс, чтобы найти того, кто будет перевозить пассажиров с микрорайона Солнечный до предместья Радищева и обратно.
— Перевозчика ищут на период с 16 августа 2026 года по 16 августа 2031 года, — уточняется в уведомлении на сайте администрации.
Сбор заявок на участие в конкурсе продлится с 17 марта по 16 апреля 2026 года. Результаты конкурса станут известны не позднее 30 дней после 20 апреля 2026 года, их опубликуют на официальном сайте администрации Иркутска.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что перевозчикам компаний «Слава», «КарТур», «Ковчег» и «Бригада» аннулировали свидетельства на обслуживание маршрута № 56. Тогда им предложили подать заявление на получение нового документа.