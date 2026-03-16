«Норникель» вновь поддерживает большие северные гастроли Красноярского театра кукол

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Северные гастроли Театра кукол уже стали настоящей традицией. В этом году актеры вновь представят свои яркие постановки для детей и взрослых Заполярья.
Гастроли пройдут с 16 марта по 11 апреля при поддержке министерства культуры Красноярского края, комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края, АО «КрасАвиа», а также компании «Норникель».
Горно-металлургическая компания уже шестой год оказывает помощь в организации северных гастролей не только в Норильске и Дудинке, но и в самых удаленных уголках Заполярья. Например, в прошлом году Красноярский театр кукол впервые побывал на Диксоне — самом северном населенном пункте России.
Директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова отмечает: «Участие в гастролях по северным территориям — это важный проект Красноярского театра кукол. Его цель — внести вклад в развитие культуры зрителей из отдаленных от краевого центра территорий, приобщение их к самым ярким культурным событиям края, а также создание единого культурного пространства, где искусство становится доступным каждому».
В этом году спектакли первыми увидят жители Туруханского муниципального округа. 20 и 21 марта артисты выступят в Игарке.
Далее гастроли переместятся на Таймыр. 28 и 29 марта труппа театра побывает в поселке Хатанга. Младших зрителей ждет сказка «Машенька и Медведь»/0+ -смешной и трогательный спектакль по мотивам русской народной сказке.
Также артисты подготовили бэби-спектакль «Мой волшебный носок»/0+, где все персонажи созданы из мягких и ярких носочков: смешливая мартышка, неторопливая улитка, забавный осьминог и совершенно нестрашная акула.
Это атмосферная постановка о путешествиях в поисках сбежавшего носка и волшебстве. Для школьников пройдет показ спектакля «Повесть о настоящем человеке»/12+, основанного на известной повести Бориса Полевого о советском летчике Алексее Мересьеве.
7 апреля труппа Красноярского театра кукол выступил в Норильском заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского. Юным зрителям покажут сказку «Лесное пианино»/0+ — историю о музыке и о доме как о месте, где тебя всегда ждут. Также артисты представят северянам постановку «Мцыри»/12+ по одноименной поэме Михаила Лермонтова. Особый колорит спектаклю придает музыка, написанная по мотивам различных мелодий народов Кавказа.
7 и 8 апреля в Талнахе и Кайеркане зрители смогут увидеть премьеру прошлого творческого сезона — спектакль «Маленький принц»/6+ по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Показ также состоится 9 апреля в Норильском городском центре культуры.
Завершатся гастроли премьерой текущего театрального сезона — спектаклем «Котенок по имени Гав»/0+. В его основе пьеса Григория Остера о неразлучных друзьях — любознательном котенке Гав и его верном товарище, щенке Шарике. Вместе они учатся преодолевать трудности, справляться со страхами и познавать мир, полный удивительных открытий и важных жизненных уроков.
Этот спектакль зрители смогут увидеть 10 апреля в Дудинке и 11 апреля — в Норильске.
