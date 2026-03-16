WSJ: Европа не выдержит энергетический шок от войны на Ближнем Востоке

Энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. Это происходит в условиях, когда Старый Свет надеялся на ускоренный экономически рост на фоне недовольства положением дел населения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Политики пытаются принять меры, но их возможности сейчас более ограничены, чем четыре года назад, когда началась спецоперация на Украине. Тогда госдолг и стоимость заимствований были ниже, а у европейских домохозяйств и предприятий были деньги, полученные в рамках программ стимулирования экономики в период пандемии.
Сегодня стоимость заимствований растет по всему континенту, а государственный долг Великобритании и Франции составляет самую большую долю ВВП за последние 60 лет или приближается к этому показателю.
При этом растущие цены на энергоносители грозят ускорить деиндустриализацию, поскольку энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность, закрывают заводы и переносят производство в Китай или США.
Накануне сообщалось, что Италия может вернуться к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия последнего реактора. Все из-за стремительного роста цен на природный газ.
Немногим ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают расти на фоне напряженности на Ближнем Востоке. По данным Bloomberg, стоимость газовых фьючерсов за несколько дней увеличивалась почти на 7,7%.