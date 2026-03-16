Самарский ВООПИиК получит диплом международной премии

Жюри Международной премии имени Алексея Комеча подвело итоги 2025 года. Самарскому региональному отделению ВООПИиК присудили почетный диплом за системные усилия по спасению Самары как исторического города и популяризацию сохранения наследия в регионе. Премия вручается за общественно значимую гражданскую позицию в защите культурного наследия.
«Лауреатами Международной общественной премии имени Алексея Комеча становятся выдающиеся ученые, реставраторы, градозащитники и общественные организации, благодаря самоотверженным усилиям которых были сохранены сокровища российской культуры. В этом году премию вручат в 19-й раз» — рассказали организаторы.
Ранее самарцы уже отмечались этой наградой. В 2022 году лауреатом стал архитектор Виталий Стадников, а в 2019-м диплом вручили команде фестиваля «Том Сойер Фест». Церемония вручения пройдет 16 апреля в Москве.