Самарский ВООПИиК получит диплом международной премии

Жюри Международной премии имени Алексея Комеча подвело итоги 2025 года. Самарскому региональному отделению ВООПИиК присудили почетный диплом за системные усилия по спасению Самары как исторического города и популяризацию сохранения наследия в регионе. Премия вручается за общественно значимую гражданскую позицию в защите культурного наследия.