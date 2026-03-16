С начала 2026 года в Красноярском крае в авариях пострадал 31 ребенок

С начала 2026 года на дорогах Красноярского края в авариях пострадал 31 ребенок, а еще двое детей, к сожалению, погибли. Такой информацией поделилась пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Травмы получили 13 детей-пешеходов, остальные 19 пострадавших — пассажиры. При этом по вине самих несовершеннолетних произошло две аварии.
Полицейские рекомендуют родителям усилить контроль и провести с ребятишками разъяснительные беседы о правилах дорожного движения. Большинство травм дети получают в качестве пассажиров — это еще раз подчеркивает то, как важно использовать детские удерживающие устройства.