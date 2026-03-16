Константин Бронзит в третий раз уступил «Оскар» с короткометражкой «Три сестры»

Лучшей анимационной короткометражкой признали картину «Девушка, которая плакала жемчугом».

Источник: Комсомольская правда

Российский режиссёр Константин Бронзит в третий раз остался без заветной статуэтки «Оскар». Его анимационная короткометражка «Три сестры» уступила канадской картине «Девушка, которая плакала жемчугом» (в оригинале The Girl Who Cried Pearls. — Прим.ред.) в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом стало известно по итогам 98-й церемонии премии.

Это уже третья попытка Бронзита покорить «Оскар» в этой категории. Ранее он номинировался за работы «Уборная история — любовная история» в 2009 году и «Мы не можем жить без космоса» в 2016-м, но тогда тоже не победил.

На этот раз вместе с «Три сестры» за награду боролись ещё четыре картины. Среди них — американский «Вечнозеленый», французская «Бабочка», ирландский «Пенсионный план» и канадская «Девушка, которая плакала жемчугом» от режиссёров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски.

Именно канадская лента в итоге получила «Оскар». Константин Бронзит уже в третий раз показал высокий уровень, но пока статуэтка остаётся недостижимой.

Церемония 98-го «Оскара» запомнилась и другими яркими победами. Лучшим фильмом признали триллер «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона — эта же картина принесла ему награды за лучшую режиссуру и сценарий.

Главную мужскую роль отметил Майкл Б. Джордан за работу в фильме «Грешники», где он сыграл братьев-близнецов. Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за главную роль в «Хамнете».