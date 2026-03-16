Белорусский адвокат сказала, кто будет платить по кредиту после развода супругов

Белорусский адвокат Светлана Ермолаева сказала, кто будет платить по кредиту после развода супругов. Подробности приводит телеканал ОНТ.
К адвокату за помощью обратилась жительница Пинска. Женщина интересовалась, должна ли она платить по кредиту, который взял ее бывший супруг, когда они еще были в браке, если он не погашает его после развода.
Адвокат обратила внимание: если кредит был оформлен только на экс-супруга, то банк может требования погашения только с него. В том случае, если кредит был зарегистрирован совместно или же обеспечен совместным имуществом, то банк может обратиться и к супруге.
Светлана Ермолаева уточняет, что после развода обязательства по кредитам, которые были взяты в браке, могут остаться общими в том случае, если не было раздела имущества или брачного соглашения.
Адвокат посоветовала пинчанке проверить, на чье имя был оформлен договор, и есть ли в нем совместное обеспечение.
Ранее суд обязал белоруса выплатить чужой кредит на 25 тысяч рублей.
