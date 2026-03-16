Исследование: в Калининградской области сократилось среднее время поиска работы

Как отмечают специалисты, в конце прошлого года на российском рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы. По итогам четвёртого квартала 2025 года её уровень, по данным Росстата, составил 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных сократилось на 133 тысячи человек. По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали 4,8 месяца. Годом ранее этот срок составлял пять месяцев. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 12,3% до 11%.