Доверчивый зеленогорский школьник перевел мошенникам 70 тысяч рублей из маминых сбережений

В Зеленогорске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 14-летнего школьника.

В Зеленогорске мошенники в очередной раз обманули школьника, вынудив отдать им родительские деньги.

Как выяснили в полиции, 14-летнему школьнику позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником сотового оператора и под предлогом сохранения номера выманил код из смс.

Сразу после этого подростку начали поступать звонки от лжеспециалистов портала «Госуслуги» и Центробанка. Они убедили ребенка, что предыдущий звонок был от мошенников, и теперь срочно нужно задекларировать все деньги, которые есть дома. Мальчик рассказал, что у матери хранится 70 тысяч рублей наличными.

Действуя по инструкции аферистов, школьник отправился к банкомату и перевел все сбережения родителя на счета злоумышленников.

Следственный отдел ОМВД по ЗАТО Зеленогорск возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

