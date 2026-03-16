С декабря квест-комнаты в России будут работать по новому ГОСТу

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для квест-комнат. Документ вступит в силу в декабре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст стандарта.

В ведомстве пояснили, что правила разработаны из-за высокой популярности квестов и роста числа компаний, которые проводят такие игры. Также причиной стали случаи травм у участников.

Новый стандарт должен повысить безопасность развлечений и снизить риски для здоровья игроков.

Согласно документу, двери в квест-комнатах можно запирать только такими замками, которые легко открываются изнутри без ключа и специальных инструментов. Знаки выхода должны быть хорошо видны и иметь аварийное освещение.

Если в игре используются дымовые эффекты, применяемые вещества должны иметь паспорт безопасности.

Также в помещениях не должно быть оголённых или свисающих проводов. Напряжение в элементах, с которыми могут контактировать игроки, должно быть от 12 до 24 вольт.

Кроме того, запрещено использовать на участниках реальные петли, удавки, кандалы и другие жёсткие фиксаторы. Разрешены только безопасные имитационные элементы, которые можно быстро снять.

Отдельно прописаны требования к звуку. Во время игры уровень громкости не должен превышать 100 децибел. При этом по просьбе участника звук должны уменьшить.

