В Ростовской области выставили на продажу Jaguar S-type 3.0 AT

В Ростовской области на одном из сайтов объявлений выставили на продажу редкий экземпляр британской классики — Jaguar S-type 3.0 AT 2006 года выпуска. За автомобиль с пробегом всего 111 тысяч километров владелец рассчитывает выручить 1 999 999 рублей.
Под капотом у седана установлен бензиновый мотор объемом 3 литра, развивающий 238 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Судя по описанию, машина принадлежит уже третьему по счету владельцу, а предыдущим хозяином был отец продавца, для которого этот Ягуар стал настоящим хобби и любимой «игрушкой».
Как отмечается в объявлении, более шести лет автомобиль проводил время преимущественно в сухом и теплом гараже под специально сшитой попоной, выезжая на дороги лишь по особым случаям. Именно поэтому машина, по словам продавца, находится в идеальнейшем коллекционном состоянии. Предыдущий владелец вложил в нее неимоверное количество сил и средств: была полностью обслужена ходовая часть и все агрегаты, салон и багажник буквально вылизаны, а заводское лакокрасочное покрытие отполировано до блеска. Даже оригинальные 18-дюймовые диски были заново окрашены и обуты в новую летнюю резину — зимой автомобиль не эксплуатировался, поэтому зимних шин в комплекте просто нет.
