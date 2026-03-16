Установлено, что вода в Анзерской салме на Соловках 8 тыс. назад была теплее

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что вода в проливе между Соловецкими островами на месте современной Анзерской салмы 8 тыс. лет назад была теплее на 1−2 градуса, что способствовало массовому развитию морских моллюсков. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.
«Около 8−7 тысяч лет назад в мелководном проливе между Соловецкими островами на месте современной Анзерской салмы существовали особые гидрологические условия, способствовавшие массовому развитию морских моллюсков. Судя по составу фауны и палеоклиматическому контексту, температура воды в этот период была на 1−2 градуса выше, чем сегодня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это явление, зафиксированное в донных отложениях, подтверждает гипотезу о существовании в бореальном и атлантическом периодах голоцена (современной геологической эпохи четвертичного периода) локального и относительно «теплого» морского водоема. Этот вывод стал результатом комплексного сопоставления наземных и морских геологических данных в районе Соловецкого архипелага.
Исследование было необходимо для уточнения палеогеографической картины исчезновения последнего покровного оледенения и последующей морской трансгрессии на северо-западе Восточно-Европейской платформы. Сопоставление данных о наземной и морской геоморфологии и геологии этого района, полученных современными техническими средствами, дало возможность лучше понять пути движения ледника и темпы формирования Белого моря после его отступления.
После ледника.
Ученые реконструировали события, происходящие в районе Соловецкого архипелага после схождения ледника, а именно трансгрессию позднеледникового Белого моря, связанную с глобальным повышением уровня Мирового океана и изостатическим прогибом территории, что привело к затоплению прибрежных территорий. В проливах между островами образовался холодный опресненный водоем, где накапливались осадки ледниково-морского водоема.
«На Соловецких островах следы бывшего берега этого водоема зафиксированы на высотах 23−25 метров над современным уровнем моря на Большом Соловецком острове и 21−23 метра на Анзере. Это был водоем, намного крупнее современного Белого моря и намного холоднее, заполненный многочисленными айсбергами и плавучим льдом. С запада в него впадали многочисленные холодные и мутные потоки талой воды из тающего ледника. В результате этого бассейн был значительно опреснен в сравнении с Океаном. Лишь к середине голоцена в условиях климатического оптимума бассейн приобрел черты современной морской системы», — отметили в Минобрнауки.
Около 8 тыс. лет назад (в бореальном периоде голоцена) в Анзерской салме начал формироваться особый гидрологический режим. В керне, взятом в межостровном проливе, был обнаружен горизонт, богатый раковинами морских моллюсков — Chlamys islandica, Astarte borealis и Hyatella arctica. Радиоуглеродный возраст нижней части этого горизонта — 8 380−8 250 лет, а верхней — 8 180−8 030 лет.
Полученные данные позволили говорить о повышенной температуре воды: по оценкам ученых, на 1−2 градуса выше современной. Такие условия способствовали «расцвету» моллюсковой фауны, достигшему максимума в атлантическом периоде голоцена (около 7 тыс. лет назад). Подобные «ракушечные горизонты» известны и в других районах Белого моря, но именно в Соловецком проливе они оказались особенно мощными и хорошо сохранившимися, что указывает на локально благоприятные условия — вероятно, за счет мелководья, ограниченной циркуляции и защиты от волн.