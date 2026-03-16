В Илишевском районе Башкирии ограничат движение по автодороге

По данным минтранса РБ, сотрудники отдела пунктов весового контроля Центра организации дорожного движения республики начнут свою работу на дорогах республики в усиленном формате. В Илишевском районе с 23 марта по 30 апреля временно ограничат движение машин по автодорогам общего пользования местного значения.
По постановлению правительства РБ в этот период допустимая нагрузка на ось транспортного средства, осуществляющего проезд с грузом или без груза, составляет не более 6 тонн.
ЦОДД РБ призвал всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к вводимым мерам, направленным на сохранение дорожной сети и обеспечение безопасности на дорогах.
