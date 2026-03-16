За неделю более 14 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ

За неделю 14 тысяч 243 жителя Иркутской области заболели ОРВИ. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора Приангарья. По статистике, это на две тысячи человек меньше, чем неделей ранее.
— Поэтому показатель заболеваемости по региону остается ниже эпидемического порога на 47%, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
А вот число заболевших гриппом выросло до 12 человек, что на три больше, чем на прошлой неделе.
Но даже при уменьшении числа выявленных лабораторно вирусов, общая заболеваемость населения остается на значительном уровне. В такой ситуации не стоит забывать о профилактике: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнаты и обрабатывать рабочие места.
