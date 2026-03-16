Выходные в Крыму в марте — как будем отдыхать и работать

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Выходных дней в Крыму в ближайшую неделю будет много, это связано с двумя региональными праздниками.

Источник: Reuters

Так, на неделе с 16 по 22 марта жители республики будут отдыхать четыре дня.

Выходными днями будут 18 марта — по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница, 20 марта, — в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.

Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.

